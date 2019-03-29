Ряд сервисов для обхода блокировок в сети отказались помогать Роскомнадзору закрывать доступ к сайтам

Теперь они сами могут оказаться в черном списке.

Роскомнадзор потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Уведомления были направлены 10-ти ресурсам. Некоторые отказались. Основатель и гендиректор OpenVPN Фрэнсис Динья сказал «Интерфаксу», что его сервис не может идти на компромисс и должен защищать безопасность и конфиденциальность тех, кого обслуживает. Динья подчеркнул, что компания стремится защитить своих пользователей от киберугроз и предоставлять им безопасный доступ к информации по всему миру. Также к системе Роскомнадзора отказался подключиться сервис VyprVPN. «Мы не собираемся исполнять никаких цензурных требований российского правительства. Наша главная миссия — сохранять интернет открытым и свободным», — сказал гендиректор компании-разработчикаGolden Frog Сандей Йокубайтис.

Если VPN-сервисы не выполнят требование Роскомнадзора, то ведомство может ограничить к ним доступ.