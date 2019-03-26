Сторонники «Левого фронта» требуют отставки премьер-министра Медведева и главы «Роснано» Чубайса на митинге в Москве

Сторонники «Левого фронта» устроили пикет у здания Администрации президента РФ с требованием отставки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Уже не первый случай, когда министр из правительства Медведева привлекается к уголовной ответственности. У нас возникает вопрос: почему не несет ответственности непосредственное руководство, то есть премьер-министр Медведев, глава «Роснано», а ранее РАО «ЕЭС России» Чубайс. Это вызывает возмущение у людей», — сказал он.

С.Удальцов отметил, что участники акции держат плакаты «Медведева и Чубайса в отставку!», «Медведева и Чубайса в камеру к Абызову», «Пора отчищать власть от криминала».

По его словам, за порядком проведения мероприятия наблюдает около двадцати полицейских. Задержаний на акции пока нет.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд рублей.