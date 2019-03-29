Подготовлен законопроект, который вводит штраф для работодателей, мешающих сотруднику выбирать зарплатный банк

Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, который вводит штраф для работодателей, мешающих сотруднику выбирать зарплатный банк. Должностным лицам будет грозить штраф до 20 тысяч рублей, юридическим – до 50 тысяч. Закон, который позволяет сотрудникам требовать перечисление зарплаты в банк по их выбору, был принят в России 5 лет назад. Однако, как отмечает издание Медуза, справиться с т.н. «зарплатным рабством» до конца так и не удалось.