Видеоклип с новой песней немецкой группы «Раммштайн» вызвал противоречивые реакции немецкой общественности

В клипе представлена сцена из жизни в концлагере.

Песня «Дойчланд» (в переводе «Германия») выйдет в седьмом альбоме группы «Раммштайн». Фирма «Universal» выпустит его 17 мая. Это первый сингл знаменитой группы после десятилетней творческой паузы. Солист Тиль Линдеман и некоторые его коллеги представлены в клипе в виде узников концлагеря, окруженных нацистами около виселицы. Гитарист Пауль Ландерс показан со звездой Давида на груди.

Однако это – одна из многочисленных использованных в клипе сцен из истории Германии. Среди них – фрагменты жизни в Средневековье, в ГДР и берлинские беспорядки на 1 Мая.

Тем не менее, текст песни далек от патриотизма. «Германия, мое сердце горит, я хочу тебя любить и проклинать. Германия, я хочу тебя ненавидеть». – говорится в тексте.

Фрагменты девятиминутного видеоклипа вызвали критику многих немецких политиков и представителей гражданского общества. Президент Центрального совета евреев Шарлотте Кноблох назвала фрагменты видео «непристойными и отвратительными». Историк Михаэль Вольффсон посчитал клип «абсолютно неприемлемым». Спикер Еврейского форума в партии ХДС Карин Прин отметила «омерзительную безвкусицу» сцен видео. Уполномоченный по антисемитизму правительства ФРГ Феликс Кляйн заявил, что представление музыкантов в виде узников концлагеря переходит красную линию. Политик осудил «безвкусное злоупотребление свободы искусства» «Раммштайном».

Песня и видео далеки от признания в любви к Германии. Скорее, это критичный анализ своего отношения к прошлому страны. Однако провокация удалась. О новом альбоме «Раммштайна» теперь говорят все.