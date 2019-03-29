Жителям Италии разрешили убивать грабителей

Сенат страны проголосовал за закон о вооруженной самозащите.

Как пишет итальянское издание Corriere Della Sierra, за законопроект проголосовало подавляющее число сенаторов. Его внёс на рассмотрение глава МВД, который уже сказал, что закон призван соблюдать интересы добропорядочных граждан. В статье говорится, что ранее в суды стали поступать дела против тех, кто защищал свои дома и в качестве самообороны застрелил грабителей. В ряде случаев говорилось о том, что взломщики были мигрантами. Впрочем, этими преступлениями промышляли и итальянцы.

Ранее, как отмечает итальянский портал The Local, обвиняемые должны были доказать, что нападавшие представляли серьёзную угрозу их жизни. Теперь же, согласно закону, таким подозреваемым будет предложена бесплатная юридическая помощь. Вместе с тем, итальянский парламент ужесточил наказание для грабителей.

При этом, как пишет британская The Independent, по официальной статистике, количество насильственных преступлений в Италии сокращается. Впрочем, простые итальянцы продолжают спор о том, что важнее: частная собственность или жизнь человека, пусть даже и грабителя?

Противники законопроекта о расширении права на самооборону обещают обжаловать его в Конституционном суде Италии.