Мосгоризбирком предложил дать возможность жителям с временной регистрацией голосовать на столичных выборах

Эту инициативу МГИК уже направил в Мосгордуму.

Поправки, которые предложил Мосгоризбирком, касаются тех, кто получил временную регистрацию не позднее, чем за три месяца до проведения выборов. Об этом рассказал глава МГИКа Валентин Горбунов. По его словам, нововведение может коснуться достаточно большой части жители: в частности, Горбунов выделил обманутых дольщиков. В то же время, по мнению главы Мосгоризбиркома, норма позволит исключить массового приезда из других регионов в день голосования. Инициатива связана с федеральным законопроектом, который был внесен в Госдуму в конце февраля. Там также зафиксированы поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав», согласно которым возможность проголосовать на выборах в органы власти регионов получат жители с временной регистрацией. Этот проект может быть рассмотрен нижней палатой парламента 11 апреля.

В случае, если поправки в федеральное и столичное законодательство будут приняты, они могут затронуть выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.