Окончательное решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали до Казани пока не принято, утверждают в Кремле

Там опровергли сообщения о том, что президент России Владимир Путин не одобрил проект.

Появившаяся информация по магистрали Москва-Казань не соответствует действительности. Пока прорабатываются разные варианты, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, обсуждение продолжается. Так Песков прокомментировал информацию газеты «Коммерсант» о том, что Владимир Путин сомневается в целесообразности проекта высокоскоростной магистрали, строительство которой должно было начаться с участка от подмосковного города Железнодорожный до Нижнего Новгорода. В будущем ВСМ, по замыслу, стала бы частью более масштабной магистрали от Москвы до Пекина под названием «Евразия». Но, как отмечает издание, пока решение даже по участку до Казани тормозилось в силу его экстраординарной стоимости. В правительстве единой позиции по проекту нет. В частности Минфин выступает категорически против строительства, указывая, что риски для бюджета слишком высоки.

В ноябре прошлого года Владимир Путин поручил правительству еще раз обсудить проект магистрали. Он отмечал, что деньги из бюджета будут выделены только при условии операционной безубыточности проекта