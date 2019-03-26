Ни церковь, ни руководство музея «Исаакиевский собор» не видели никаких документов, что собор не отдадут РПЦ

Все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия — это не первостепенный вопрос, заявил анонимный источник из Минкульта изданию РБК. По словам собеседника, главной причиной такого решения стало массовое недовольство петербуржцев, узнавших два года назад о планах передать собор РПЦ.

А вот для руководства Исаакия это сообщение новостью не стало, рассказал «Эху Москвы» директор музея Юрий Мудров. «Пока я не увижу официального сообщения о том, кто сказал, когда сказал, а ещё лучше – на бумажном носителе документа, пока для меня это всё неубедительно в смысле того, что это не данность», – сказал Мудров.

Конфликтов с епархией у музея нет, добавил Мудров. Верующие, как и раньше проходят на службы в музей бесплатно. В епархии же сплетни не комментируют, сказал «Эху Москвы» председатель епархиального отдела по взаимоотношению церкви и общества Александр Пелин. «Представляется, что есть попытка раскачать лодку в очередной раз. Кто-то пытается получить какие-то дивиденды в связи с готовящимися муниципальными и губернаторскими выборами в Петербурге. Ещё раз представить ситуацию дестабилизационной, что на самом деле не так», – сказал Пелин.

При этом Пелин не подтвердил и не опроверг, подаст ли церковь новую заявку на собор. Как писал РБК, патриарх Кирилл согласовал тогда передачу с президентом России Владимиром Путиным, а вот бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поспешил с решением передать собор, не посоветовавшись с главой государства, писало издание. Исаакий стал разменной монетой в конфликте Заксобрания и Смольного. Так, спикер городского парламента Вячеслав Макаров яростно выступал за то, чтобы отдать собор. В то же время ряд высокопоставленных чиновников Кремля высказывались против того, чтобы отдавать Исаакий церкви, рассказывали близкие к администрации президента источники РБК. Сам Путин не дал пока четкого ответа, на чьей он стороне. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с Исаакием, заявив, что все вопросы нужно адресовать в Смольный. Напомню также, что в прошлом году истек срок распоряжения губернатора о передаче Исаакия РПЦ. Заявка от церкви на передачу храма не поступала.

Получить комментарии пресс-служб патриархии и петербургской епархии «Эху» пока не удалось.