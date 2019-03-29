Мэрия Назрани подтвердила сообщения СМИ о стрельбе у здания городской администрации и ранении трёх человек

Серьёзный инцидент произошёл накануне вечером. Напавших на здание городской администрации до сих пор не нашли.

Огонь вели из травматического оружия, при стрельбе пострадали трое, сообщили в пресс-службе мэрии. Там не стали уточнять, кто получил ранения и насколько они тяжёлые. Отметив, что номера машин, на которых уехали нападавшие, переданы правоохранительным органам. В пресс-службе говорят о том, что стрельба происходила возле здания администрации Назрани. Но заместитель мэра Магомед Бекмурзиев рассказал агентству ТАСС, что всё происходило прямо в здании мэрии. При этом он уверяет, что на учреждение никто не нападал. Чиновник предположил, что это был цитата «бытовой инцидент». Сотрудники Совбеза Ингушетии и регионального МВД разбираются в том, что произошло. Ранее источник Интерфакса, знакомый с ситуацией сообщил, что лёгкие ранения получили сын мэра Назрани Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний человек. Инцидент в мэрии произошёл на фоне протестных выступлений в Магасе и других городах Ингушетии. Люди не согласны с прошлогодним соглашением об административных границах с Чечней, а также положениями новой редакции местного закона о референдуме. Документ готовят к обсуждению в парламенте во втором чтении. Люди опасаются, что принятый закон лишит их возможности высказываться по поводу границ Ингушетии. Митинг в столице Магасе начался во вторник. Акция, разрешённая властями, перетекла в несогласованную, бойцов Росгвардии, которые пытались разогнать людей, митингующие забросали стульями и другими предметами. К требованиям добавилось отставка главы республики Юнус-Бека Евкурова. Митингующие объявили акцию бессрочной. В правительстве Ингушетии обвинили организаторов митинга в нарушении взятых на себя обязательств.

Ситуация в Ингушетии, безусловно, требует внимания, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков считает, что нет оснований связывать нападение на мэрию Назрани с протестами.

По некоторым данным отдельный батальон патрульно-постовой службы, который встал на защиту митинговавших, расформирован. 19 человек уволили якобы за утрату доверия.