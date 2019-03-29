Организация Whale Sanctuary Project получила одобрение на прибытие в РФ для участия в спасении белух и косаток

Организация Whale Sanctuary Project, в котором участвует океанолог Жан-Мишель Кусто, получила одобрение на прибытие в Россию для участия в операции по спасению белух и косаток из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье. Они предложат российским ученым, исследователям и чиновникам свой опыт по спасению китообразных. Речь идет о центре передержки в бухте Средняя, где содержатся косатки и белухи.