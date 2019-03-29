Участник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни после призыва Рамзана Кадырова

Об этом сам Кадыров написал в своем телеграм-канале. Там же он разместил видеозапись, в которой Муслим Джамбеков подтверждает, что является виновником аварии на Можайском шоссе в Москве, просит прощения у Рамзана Кадырова, своего народа и россиян, а также выражает соболезнования родным и близким жертв аварии.

25 марта на Можайском шоссе столкнулись два автомобиля – Мерседес Гелендваген и «Нива». Два пассажира «Нивы» погибли, ее водитель был госпитализирован. Водитель Гелендвагена тогда скрылся.