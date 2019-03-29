Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета

Об этом журналистам рассказал сегодня начальник Главного управления по противодействию экстремизму Олег Ильиных. Он сказал, что вербовщики и идеологи уходят в так называемый и невидимый для пользователей «глубокий тор» и другие виды теневого сегмента сети.

Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.