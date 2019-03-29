В мэрии Назрани подтверждают, что в результате стрельбы у здания городской администрации пострадали три человека

Напомним, стреляли вчера во второй половине дня из травматического оружия. Среди пострадавших – сын мэра Назрани.

Задержать по горячим следам нападавших не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований связывать стрельбу возле мэрии с митингами, которые проходят в Ингушетии. Сама ситуация в этой республике, как сказал Песков, требует внимания.

Напомним, в последние дни там проходят выступления против утверждения закона о референдуме.