Около шести миллионов посмотрели видео Rammstein, которое вызвало скандал из-за изображения нацистского концлагеря

Около шести миллионов человек посмотрело в интернете новое видео немецкой рок-группы Rammstein, которое вызвало скандал из-за изображения нацистского концлагеря и расправы над евреями.

Флагманы индустриального рока выпустили новый видеоклип после семилетнего молчания. Ролик на песню Deutschland вышел вчера. Впрочем ещё раньше сокращённую версию подвергли критике еврейские организации. В тизере были изображены участники немецкой группы в робах, музыканты Rammstein стояли на эшафоте, на груди одного была жёлтая шестиконечная звезда. В Центральном совете евреев в Германии осудили исполнителей за то что они используют страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, назвав это омерзительным. А руководство Фонда баварских мемориалов пригласило музыкантов Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау. Видеоролик, в котором участники группы затронули тему холокоста, вызвал волну возмущения, пишет немецкая газета Bild. В полной версии клипа помимо жёлтой звезды есть узники с треугольниками, которыми в немецких концлагерях отмечали разные категории заключённых, в том числе гомосексуалистов. В припеве Rammstein также слегка видоизменили строчку из песни, которую в период Третьего рейха использовала в качестве гимна нацистская Германия. Справедливости ради надо отметить, что Rammstein в клипе предстают во многих других образах, в ролике прослеживается вся истории Германии. На критику группа пока не ответила. Число тех, кто посмотрел ролик на портале youtube, приблизилось к шести миллионам.

Группа Rammstein была основана четверть века назад. Музыканты выпустили 6 альбомов, последний увидел свет 10 лет назад.