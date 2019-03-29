Защита Михаила Абызова обжаловала его арест

Адвокаты также опротестовали использование материалов прослушки.

Жалоба на решение Басманного суда об аресте подана в Мосгорсуд. Михаила Абызова просят отпустить под залог в один миллиард рублей или назначить ему домашний арест. Ранее защита Абызова заявила в суде, что за него готовы поручиться глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и зампред ВЭБа, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Вторая жалоба касается использования материалов, которые были получены в результате прослушивания телефонных разговоров. Адвокат Абызова Алексей Кирсанов сказал «Интерфаксу», что в материалах дела нет никаких данных, которые подтверждают, что прослушка велась законно. Как отмечает РБК, в дело попали расшировки переговоров, которые датируются 2017-2019 годами. Издание делает вывод, что ФСБ прослушивала Абызова последние два года. При этом события, с которыми связано уголовное дело, относятся к 2011 году.

Михаила Абызова обвинили к хищениях 4 миллиардов рублей.