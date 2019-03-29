В Кремле не видят оснований связывать стрельбу в мэрии Назрани с митингами, которые проходят в Ингушетии

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в Ингушетии, безусловно, требует внимания. Минувшим вечером неизвестные ворвались в здание мэрии и открыли стрельбу из травматического оружия. Пострадали три человека, в том числе сын мэра. Нападавшим удалось скрыться. Местные издания отмечают, что накануне глава Назрани Алихан Тумгоев якобы спровоцировал конфликт во время встречи с лидерами протестных акций.

Ситуация в Ингутешии требует внимания, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Вы говорите об отдельном происшествии, которым занимаются правоохранительные органы. Ну это опять же не вопрос для Кремля. Мы получаем соответствующую информацию и внимательно следим за тем, что происходит в республике». Песков добавил, что пока нет оснований, чтобы связывать нападение на мэра с протестами в регионе.