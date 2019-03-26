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Эксклюзив Эха 12:50, 29 марта 2019

Кремль не располагает официальной информацией об отказе петербургских властей передать Исаакиевский собор РПЦ

Кремль не располагает официальной информацией об отказе петербургских властей передать Исаакиевский собор РПЦ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Какой-то официальной информацией на этот счет мы не располагаем. Мы не знаем, что стало первоисточником для тех публикаций, которые сегодня появились», — сказал он.

Д.Песков также заметил, что судьба Исаакиевского собора представляет большой интерес для Кремля, поскольку это один из крупнейших исторических объектов Санкт-Петербурга.

Сегодня издание РБК со ссылкой на источник в правительстве, а также источник, близкий к Министерству культуры РФ сообщило, что власти отказались от планов передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведомство Российской православной церкви.



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