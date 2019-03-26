Кремль не располагает официальной информацией об отказе петербургских властей передать Исаакиевский собор РПЦ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Какой-то официальной информацией на этот счет мы не располагаем. Мы не знаем, что стало первоисточником для тех публикаций, которые сегодня появились», — сказал он.

Д.Песков также заметил, что судьба Исаакиевского собора представляет большой интерес для Кремля, поскольку это один из крупнейших исторических объектов Санкт-Петербурга.

Сегодня издание РБК со ссылкой на источник в правительстве, а также источник, близкий к Министерству культуры РФ сообщило, что власти отказались от планов передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведомство Российской православной церкви.