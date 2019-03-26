Родственники одного из погибших в авиакатастрофе в Эфиопии подали в  суд иск против корпорации корпорации «Боинг»

Они обвиняют ее в ошибке при проектировании автоматической системы контроля полета.

Напомню, — лайнер, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Боинг-737-Мах упал через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек.

Помимо того, что изменяется программа, меняется тренировка и обучение пилотов в обучении использования этой программы. Это может снять остроту проблемы, с которой сталкивались летчики на лайнерах 737 max, — сказал «Эху Москвы» экс-конструктор КБ Сухого, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

Во многих странах полеты данных моделей самолета приостановлены.