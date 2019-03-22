Завтра состоится согласованный пикет против закрытия роддома N 10 в московском Зюзино

Завтра состоится согласованный пикет против закрытия роддома N 10 в московском районе Зюзино. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Константин Янкаускас.

«Чиновники продолжают настаивать на том, что надо закрывать роддом, прикрываясь результатами голосования на портале «Активный гражданин». Наш ответ в этой ситуации — большой и согласованный пикет у здания роддома. Мы зовем всех неравнодушных жителей Зюзино и соседних районов, чтобы они подошли к роддому и выразили свое отношение к этому происходящему безобразию», — сказал он.

К.Янкаускас добавил, что в начале этой недели из здания роддома в здание московской поликлиники N 84 была переведена женская консультация. По его словам, это серьезно ухудшило качество медицинского обслуживания и для пациентов обоих учреждений, поскольку из-за перевода были сокращены несколько врачей, а также закрыта лаборатория, проводящая анализы.

К.Янкаускас также сообщил, что в поликлинике под женскую консультацию выделили душные и тесные кабинеты, в которых существуют проблемы с вентиляцией.

Пикет состоится в 12.00 в субботу, 30 марта, по адресу: Москва, ул.Азовская, д. 22.