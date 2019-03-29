Бывший Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отказался возвращать золотые медали сочинской Олимпиады

Это может привести к дополнительным санкциям против него.

Зубков был уличен в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом. Спортивный арбитраж в Лозанне снял с него бессрочное отстранение, однако два года Зубков вынужден провести вне спорта. Он подал в отставку с поста Президента СБР, сейчас организацию возглавляет выбранная неделю назад Елена Аникина, которая говорит, что Зубков может вернуться по окончании срока, однако его заявления только препятствуют этому. Он сказал, что не намерен отдавать свои золотые медали, завоеванные в Сочи в двойках и четверках, поскольку на протяжении 15 летней карьеры много раз подтверждал свою чистоту. Тем не менее, МОК реагирует на подобные демарши достаточно остро, а международная федерация бобслея и скелетона как правило дублируети эти решения.

Зубков остается чемпионом мира и 7-кратным обладателем Кубка Мира.