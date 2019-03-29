Президент Владимир Путин, по некоторым данным, не поддержал проект высокоскоростной магистрали Железнодорожный-Гороховец. Она должна была стать первым участком обновленной трассы железной дороги Москва-Казань.

Сомнение по поводу концепции высокоскоростной магистрали Железнодорожный – Гороховец Путин высказал на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым. Об этом, по крайней мере, рассказали три источника газеты «Коммерсантъ». Они, впрочем, подчеркнули, что формальное решение будет принято в середине апреля на встрече Путина с главами профильных ведомств и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Проект обновленной железной дороги до Казани рассматривался на протяжении пяти лет. Однако из-за высокой стоимости строительства – более триллиона рублей – и неуверенности в оценке возможного пассажиропотока, в комплексный план вошел только первый участок от Железнодорожного до Гороховца. Его стоимость оценивается более, чем в 600 млрд рублей. При этом, по информации газеты «Коммерсантъ», Минфин предложил направить эти деньги на платную автотрассу до Казани. Собеседник издания утверждает, что именно этот вариант поддержал Путин.

В Кремле судьбу высокоскоростной магистрали пока никак не комментируют.