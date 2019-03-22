Исаакиевский собор не отдадут церкви

Все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия — это не первостепенный вопрос, заявил анонимный источник из Минкульта изданию РБК. По словам собеседника, главной причиной такого решения стало массовое недовольство петербуржцев, узнавших два года назад о планах передать собор РПЦ. Как писал РБК, патриарх Кирилл согласовал тогда передачу с президентом России Владимиром Путиным, а вот бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поспешил с решением передать собор, не посоветовавшись с главой государства, писало издание.

В то же время ряд высокопоставленных чиновников Кремля высказывались против того, чтобы передавать собор церкви, рассказывали близкие к администрации президента источники РБК. Сам Путин не дал пока четкого ответа, на чьей он стороне.

Напомним также, что в прошлом году истек срок распоряжения губернатора о передаче Исаакия РПЦ. Заявка от церкви на передачу храма не поступала.

Дозвониться до директора Исаакия Юрия МудрОва и пресс-секретаря петербургской епархии РПЦ «Эху Москвы» пока не удалось.