В мэрии Назрани в Ингушетии неизвестные ранили сына главы города

Пострадали в общей сложности три человека. Нападавшие скрылись.

В здание администрации Назрани несколько человек проникли накануне вечером. Они открыли стрельбу из травматического оружия. Трое были ранены, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева, рассказал агентству Интерфакс информированный источник. По его словам, сын главы администрации ингушского города получил незначительные ранения. Также легко пострадали охранник Тумгоева-младшего и посторонний человек. Нападавшие до приезда полиции успели скрыться. Их ищут.

По информации агентства Регион.online, незадолго до инцидента у мэра Назрани якобы произошёл конфликт возле городской мечети с местными жителями, выступающими против изменений правил проведения референдумов в республике, Из закона, который внесли в местный парламент, предлагают убрать вопросы, связанные с изменением территории Ингушетии или её границ. Активисты в столице Магасе вчера объявили бессрочный протест из-за соглашения о передачи части земель соседней Чечне.

Главы Ингушетии и Чечни подписали документ осенью прошлого года. Сразу после этого в Ингушетии начались массовые акции протеста. Они возобновились в республике во вторник.