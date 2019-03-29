Военнослужащий, который, по предварительным данным, покончил собой после побега, до этого был лишен водительских прав

Военнослужащий, который, по предварительным данным, покончил собой после побега из части в Тверской области, за несколько часов до этого был лишен водительских прав. Он управлял автомобилем в нетрезвом виде.

По данным источников ТАСС, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной бытовую версию гибели сержанта. Сегодня ночью он ушел из части, прихватив с собой автомат Калашникова и боеприпасы. Его тело нашли в одном из нежилых зданий.