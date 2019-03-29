Правоохранительные органы Ингушетии выясняют обстоятельства стрельбы в мэрии Назрани

Инцидент произошел накануне. Группа вооруженных людей проникла в здание. Стрельба велась из травматического оружия.

По данным источника Интерфакса, ранения получили три человека, в том числе сын мэра. После стрельбы нападавшие скрылись.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Издание «Регион.онлайн» утверждает, что накануне глава Назрани Алихан Тумгоев якобы спровоцировал конфликт во время встречи с лидерами протестных акций.