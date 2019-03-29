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11:00, 29 марта 2019

Московское Динамо может не сыграть на своем новом стадионе до следующего сезона

Сроки введения в эксплуатацию снова откладываются.

Само сооружение было сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Футбольный клуб планировал открыться принципиальным матчем со Спартаком, однако Премьер-Лига запретила праздник из-за состояния газона. Сегодня генеральный директор клуба Андрей Лунтовский сказал, что начинается демонтаж газона, который вряд ли можно назвать старым. На его месте будет уложен другой. Причиной отторжения предыдущей травы по словам Лунтовского стало отсутствие прошивки, хотя этот метод применяется на всех московских стадионах. Кроме того, специалисты по специальному покрытию приступили к работе только в этом году и время было упущено. Трава не прижилась. Примерный срок сдачи переместился на конец мая. Лунтовский рассчитывает, что Динамо сыграет 26 мая с тульским Арсенлом.

Строительство стадиона Динамо обошлось заказчикам примерно в 700 миллионов долларов.



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