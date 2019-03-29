Мосгоризбирком предложить дать право выбирать мэра жителям столицы с временной регистрацией

Соответствующие поправки МГИК уже направил на рассмотрение в Мосгордуму.

Речь идет о тех лицах, которые получили временную регистрацию не позднее, чем за три месяца до проведения выборов. Об этом рассказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его мнению, это достаточно большая прослойка населения, в которую, по его словам, могут быть включены, в частности, обманутые дольщики. В то же время, считает Горбунов, поправка позволит не приезжать массово жителям других регионов накануне голосования. Кроме того, глава МГИКа сообщил о подготовке норм об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму и о порядке создания «цифровых» избирательных участков. В интервью газете «Коммерсантъ» он рассказал, что подобные поправки будут внесены в городской парламент после рассмотрения соответствующего законопроекта в Госдуме. Оно, по некоторым данным, может состояться 11 апреля. Если поправки будут утверждены, москвичи смогут воспользоваться своим правом уже в этом году.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.