В Ингушетии неизвестные напали на мэрию Назрани

Среди раненых – сын главы города.

Нападение произошло накануне вечером, но о нем стало известно только сейчас. По словам источника «Интерфакса», несколько мужчин проникли в здание мэрии и открыли огонь из травматического оружия. Пострадали три человека – это сын мэра Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний. Отмечается, что ранения не тяжелые. Нападавшим удалось скрыться до прибытия полицейских. Причина атаки неизвестна. «Интерфакс» пишет, что сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. При этом никакой информации о вечернем инциденте на сайте МВД Ингушетии нет.

Стоит отметить, что стрельба в мэрии Назрани произошла после того, как в город, по информации портала «Кавказский узел», были стянуты дополнительные отряды силовиков после стихийного автопробега с требованиями отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Участники протестов недовольны соглашением о границе с Чечней.