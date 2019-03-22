В Департаменте музеев Минкульта РФ пока не знают об отказе властей от планов передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Департаменте музеев Министерства культуры Российской Федерации пока не знают об отказе властей от планов передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Департамента Владислав Кононов.

«Я пока об этом ничего не знаю. Уже с позапрошлого года там все приостановлено, к нам никто не обращался по этой теме последние года полтора-два. Это же городской музей. Мы внимательно следим, но мы не участники этого процесса юридически», — сказал он.

Сегодня издание РБК со ссылкой на источник в правительстве, а также источник, близкий к Министерству культуры РФ сообщило, что власти отказались от планов передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведомство Российской православной церкви.