ЦСКА выиграл первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина у питерского СКА

Как и во многих встречах розыгрыша этого сезона, не обошлось без судейского скандала.

Питерцы первыми открыли счет. Это сделал Динар Хафизуллин, но спустя три минуты ЦСКА отыгрался после броска Александра Попова, а затем и вышел вперед. Во втором Михаил Григоренко забросил шайбу с паса Кирилла Капризова, причем передача была настоящим шедевром. Странно было думать, что это взятие ворот окажется победным, тем более, что очень скоро случился эпизод, который повлиял на результат напрямую. Евегний Кетов броском от синей линии отправил шайбу в сетку, но судьи не засчитали гол.

Департаменту судейства пришлось впоследствии выпускать специальное коммюнике на сей счет. В нем говорится, что игрок СКА Михаил Белов находился в площади ворот частью своего тела. На повторе видно, какая это часть, но ноги и туловище при этом оставались за пределами вратарской. Тем не менее, решение осталось в силе. 2-1 в пользу ЦСКА.



Сегодня первый матч полуфинальной серии сыграют команды Восточной конференции Салават Юлаев и Авангард.