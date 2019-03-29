Минобороны отказывается передавать операторам частоты для развития связи 5G

По некоторым данным, в ведомстве считают, что это делать преждевременно.

Для 5G в России нужны частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, однако его будет трудно освободить от средств спутниковой связи, которыми пользуются как Минобороны, так и другие силовые структуры. Об этом газете «Ведомости» рассказал источник, близкий к одному из федеральных ведомств. Само издание, в свою очередь, ссылается на отзыв Минобороны на проект концепции развития связи 5G. В нем, по данным газеты, ведомство просит также воздержаться от использования и других частот, не указанных в прошлогоднем решении Госкомиссии по радиочастотам. По словам одного из федеральных чиновников, без передачи права на их использование операторам связи обойтись будет невозможно. А сотрудник одной из компании указывает, что позиция военных ставит под вопрос развитие цифровой экономики. По его словам, многие направления – такие, как интернет вещей, беспилотный транспорт и умный город, напрямую завязаны на сети 5G, скорость при которой достигает 1 Гбит/с.

По расчетам чиновников, массовое внедрение связи 5G в России должно стартовать в начале следующего десятилетия. По данным «Союза LTE», только изъятие частот государству и операторам может стоить до 16 млрд рублей.