Прослушка экс-министра Михаила Абызова, по некоторым данным, началась за два года до ареста

Его телефонные разговоры легли в основу обвинения в создании преступного сообщества.

Бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова прослушивали с 2017 года, об этом свидетельствуют материалы дела, рассказали газете РБК источники, знакомые с ходом расследования. При этом события, с которыми связано уголовное дело, относятся к 2011-2012 годам, таким образом телефонные разговоры были записаны лишь спустя несколько лет. Обвинение утверждает, что именно на расшифровках диалогов Абызова с гендиректором подконтрольной ему компании «Ру Ком» Николаем Степановым строится версия о том, что экс-министр руководил преступным сообществом. Бывший чиновник на суде по мере пресечения подчеркивал, что ничего подобного в расшифровках нет. Адвокат Степанова подтверждает – его подзащитный разговаривал с Абызовым «на бытовые темы». Напомню, что экс-министру вменяются создание преступного сообщества и мошенничество. Следствие считает, что Абызов организовал серию сделок, завысив стоимость активов в 20 раз.

Ранее в компании, признанной потерпевшей по делу Михаила Абызова, сообщили, что не обращались в органы с жалобой на причиненный ущерб.