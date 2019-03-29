Исаакиевский собор, по некоторым данным, не будут передавать РПЦ

Исаакиевский собор, похоже, не будут передавать РПЦ, — по крайней мере, об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, в том числе, в правительстве. Там говорят, что данная тема закрыта.

Вопрос о передаче Исаакия обсуждается уже не один год. Митрополит Волоколамский Илларион, в частности, говорил ранее, что эта тема специально политизируется противниками власти.

Как пишет сегодня РБК, на передавать собор решили, в том числе, из-за недовольства жителей Санкт-Петербурга, где в сентябре должны состояться выборы губернатора.