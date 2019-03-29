В Тверской области найдено тело сбежавшего контрактника

В Тверской области сбежал военнослужащий из воинской части. Его вскоре нашли.

Воинскую часть в городе Ржев самовольно покинул сержант-контрактник. С собой он унес автомат Калашникова, с которым был в карауле. Об этом около 9 часов утра сообщил источник «Интерфакса». Примерно через 20 минут в пресс-службе Западного военного округа подтвердили факт дезертирства и сообщили, что организованы поиски военнослужащего. Еще через 20 минут сержант был найден. Мертвым. Его тело обнаружили в одном из нежилых зданий, рядом нашли автомат и патроны.

В официальном сообщении пресс-службы Западного военного округа говорится, что военнослужащий был без признаков жизни. При этом не уточняется, есть ли следы огнестрельных ранений. Источник «Интерфакса» полагает, что сержант, вероятно, покончил с собой.

Ожидается, что в военной части, где произошло ЧП, будет проведена служебная проверка.