NASA действительно обратилось к Роскосмосу с просьбой отложить запуск корабля «Союз» с космодрома Байконур, который намечен на 6-е июля. Это подтвердил глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, решение будет принято в ближайшие дни.

Американцы просят перенести запуск для обеспечения присутствия на американском сегменте МКС не одного, а трех астронавтов в случае задержек в испытаниях новых пилотируемых кораблей.