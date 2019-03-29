В Подмосковье простятся с космонавтом Валерием Быковским

Его не стало в минувшую среду.

Первый полет Быковского, космонавта №5 в 1963 года стал частью миссии, в ходе которой космос впервые покорила женщина. Валентина Терешкова была на корабле «Восток-6», а Быковский, стартовавший вслед за ней через два дня – на «Востоке – 5». Его полет вошел в историю как самый длинный одиночный.

В карьере Быковского было еще два старта. В общей сложности на орбите он провел 20 суток. Дважды герой Советского союза растил двух сыновей. Оба пошли по стопам отца и стали летчиками-испытателями. Один из них погиб в авиакатастрофе.

До конца 80-х он служил в различных подразделениях Центра подготовки космонавтов, а затем был уволен из Вооруженных сил в запас по возрасту. Валерий Федорович скончался в среду после продолжительной болезни. Прощание состоится сегодня в Доме космонавтов подмосковного Звездного городка.

Власти Павловского Посада заявили ранее о планах открыть музей Быковского.