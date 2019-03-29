Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. «Тема закрыта», — сказали в правительстве.

Не передавать собор решили, в том числе, из-за недовольства жителей Санкт-Петербурга, где в сентябре состоятся выборы губернатора.



30-го декабря минувшего года истек срок распоряжения о передаче Исаакия РПЦ. Новой заявки от Церкви не поступало.

Владимир Путин полтора года назад говорил, что уладить спор вокруг Исаакия вполне возможно. Президент тогда призывал не политизировать ситуацию вокруг Исаакия.