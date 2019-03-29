Исаакиевский собор, по некоторым данным, больше не планируют передавать РПЦ

Власти отказались от этого решения в том числе из-за протеста со стороны жителей Санкт-Петербурга, где в сентябре пройдут выборы губернатора.

«Тема закрыта», — сообщили газете РБК источник в правительстве. Он пояснил, что передача Исаакиевского собора – не первостепенный вопрос, да и без нее Русская православная церковь может проводить там службы. Кроме того, планы РПЦ с самого начала вызвали резкое недовольство со стороны большинства петербуржцев. Источник издания в правительстве утверждает, что это стало главной причиной отказа от намерения передать собор. К тому же тот факт, что власти пошли навстречу жителям города сыграет на руку врио губернатора Александру Беглову во время предстоящих в сентябре выборов, считают опрошенные РБК эксперты. Еще один немаловажный фактор – планы по реставрации Исаакия, она потребует многомиллиардных вливаний, а таких денег у церкви нет.

Напомним, что РПЦ добивалась передачи в ее пользование собора с 2017 года, власти города были готовы согласиться на это, но решение встретило протест со стороны петербуржцев.

В середине марта стало известно, что РПЦ попросила передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве, на его территории которого находится Музей им. Андрея Рублева. В церкви просьбу обосновывают законом о реституции – он позволяет РПЦ претендовать на многие религиозные объекты, находящиеся в госсобственности.