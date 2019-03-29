Минкульт обещает обсудить вопрос об объединении Александринского театра с Волковским театром с общественностью

Министерство культуры обещает обсудить вопрос об объединении Александринского театра с Волковским театром с общественностью Петербурга и Ярославля.

Распоряжение премьера Дмитрия Медведева будет выполнено безоговорочно, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. Накануне глава Кабинета министров приостановил приказ Владимира Мединского «в связи с многочисленными обращениями общественности».

Напомним, — Минкульт планирует создать на базе театров «Первый национальный театр».