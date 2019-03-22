В Мещанском суде завершились повторные допросы фигурантов так называемого дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств. Вскоре может быть назначена повторная экспертиза. Заседание, состоявшееся накануне, было посвящено отчетам по мероприятиям «Платформы».

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум и бывший генпродюсер «Седьмой студит» Алексей Малобродский поочередно отвечали на вопросы судьи о том, какие мероприятия, когда и сколько раз были проведены за время существования «Платформы». Судья обращала внимание на все нестыковки в данных, которые обнаруживались в финансовом и творческом отчетах. Фигурантам в частности приходилось объяснять, почему в документах нет информации о гастролях, почему одно и то же мероприятие фигурирует под разными названиями, почему на отдельные постановки выделялось значительно больше денег. Как пояснила «Эху Москвы» адвокат Ирина Поверинова, все эти вопросы должны были задавать следователи, но они не были в этом заинтересованы.

Следующее заседание назначено на 1 апреля. Между тем, 3 апреля истекает срок домашнего ареста фигурантов дела.

Обвиняемые по делу «Седьмой студии» свою вину не признают.