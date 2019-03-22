Z Архив новостей новости
5 9 6 301
Эксклюзив Эха 08:00, 29 марта 2019

Boeing обновила программу, которая могла стать причиной крушения самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии

Корпорация Boeing обновила программу MCAS, которая могла стать причиной крушения пассажирских самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.

Помимо того, что изменяется программа, меняется тренировка и обучение пилотов в обучении использования этой программы. Это может снять остроту проблемы, с которой сталкивались летчики на лайнерах 737 max, — сказал «Эху Москвы» экс-конструктор КБ Сухого, кандидат технических наук Вадим Лукашевич. Лукашевич назвал проблемы в программе боинга 737 max проблемами роста. Эксперт считает резервы для улучшения модели боинга 737 исчерпаны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кусок эфира

Олег Сысуев: Говорить правду о нашей истории сейчас никто не хочет Считается, что полная правда вредит патриотическому настроению масс…

5 110 6 24757 22.03
Блоги

Карина Орлова журналист

Когда содержание не важно Если Барр считает, что неважно, что Трамп уволил и Коми, и Сэшнса потому, что они отказывались устранять легальные проблемы президента, то в США большие проблемы…

5 169 6 14375 26.03
Kобщество, трамп, сша, политика, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Ставка на способность создавать хаос. О Юлии Тимошенко Я вот, например, мало сомневаюсь, что Юлия Владимировна ради сохранения власти сделает то, на что у Виктора Федоровича так и не хватило толщины кишки — запросит братскую военную помощь у братской России…

5 373 6 106901 22.03
Kукраина, выборы, тимошенко, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сила — в правде. И она за нами Налицо наглядная демонстрация того, по каким правилам собирается играть Америка – кого хотим, того и признаем. Будь то столица, территория или президент другого государства…

5 143 6 13434 24.03
Kполитика, рф, сша, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Слеза губернатора Перемены начнутся не тогда, когда рухнут запреты, произойдет демократизация или чиновники «выдавят из себя маленького Сталина». Перемены произойдут, когда у «них» случатся человеческие эмоции…

5 470 6 44699 26.03
Kвласть, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной «самострел» Трампа Признание частью Израиля аннексированной им территории сразу после принятия Конгрессом акта о непризнании Крыма частью России, мягко скажем, добавляет пикантности…

5 162 6 16495 26.03
Kсша, израиль, трамп, политика, крым, рф, мнения
Интервью Персонально ваш

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель Министерства иностранных дел РФ

Трамп нам сказал оставить Венесуэлу в покое. Это очень смешно слышать от американского президента, чтобы кто-то кого-то оставил в покое…

5 136 6 16018 28.03
#слушать 45:11 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Почему Россия — не Казахстан Путин выбрал другое решение. Именно оно, а не Крым или санкции, и заведёт российскую политическую систему в тупик, в который, вполне вероятно, не попадёт теперь Казахстан…

5 117 6 59951 22.03
Kказахстан, рф, политика, назарбаев, путин, мнения
Интервью Персонально ваш

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Поэтому первый их недостаток — варяги. И это уже их кардинальная слабость. Слабость варяжества заключается в двух сторонах…

5 48 6 11430 22.03
#слушать 45:03 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Kполитика, власть, экономика, общество, видео, передачи, казахстан, регионы
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вынос старой губернской мебели Главный несменяемый страны имитирует для граждан «перемены», вынося из раздолбанной квартиры потертые комоды со стульями и задвигая на из место новые…

5 126 6 52225 22.03
Kполитика, губернаторы, общество, мнения
Блоги

Максим Галкин: Я не политик. Я не топлю за Путина. Я не топлю за вас, Алексей Ни Вы, ни я, ни другие налогоплательщики не оплачивают жизнь Соловьева. Его оплачивает рынок. И он звезда, как бы это ни раздражало…

5 262 6 85772 22.03
Kнавальный, пропаганда, телевидение, общество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Как российскую молодежь научат любить «калашников» В рядах «Юнармии», по планам Минобороны, уже через год должен быть миллион школьников. Одна из целей — отвлечь «школоту» от участия в протестах…

5 99 6 25932 22.03
Kтехника, политика, власть, мнения, армия, оборона, минобороны
Интервью A-Team

Александра Андреева гость: Александра Андреева муниципальный депутат, правозащитник

Я считаю, что посты Пархоменко – часть кампании, которую против меня организовала условная мэрия Москвы…

5 46 6 6451 27.03
#слушать 50:20 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, строительство, политика, видео, передачи
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Эспрессо-анализ американской политики Шансы Трампа в 2020 году — не больше 50%, на сегодняшний момент, потому что он и был рекордно непопулярным президентом, и остаётся…

5 66 6 10129 25.03
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Спецпрокурор Мюллер: Расследование подтвердило, что Россия вмешивалась в американские выборы Трамп и его окружение не участвовало в сговоре с Кремлем…

5 105 6 16358 25.03
Kсша, трамп, рф, расследования, политика, документы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Сговора не было, но Мюллер не оправдал Трампа полностью Нужно понимать важную деталь — никто не ожидал от Мюллера, что он вынесет обвинения в отношении президента, что бы тот ни совершил…

5 154 6 24604 25.03
Kсша, трамп, расследования, мнения

Популярное за неделю

Новости

ФСБ по меньшей мере два года прослушивала Михаила Абызова перед тем как арестовать Расшифровки телефонных переговоров попали в материалы дела

5 3 6 5834
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2014-й год — это дата третьего окончательного развала Российской империи. Мы потеряли возможность того, что называется мягкая власть…

5 197 6 140739 23.03
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Сочувствуете ли вы Михаилу Абызову?
5 37 6 11432 27.03
Блоги

+ Александр Лукашенко: Вы что, больные? Это же Освенцим! Всех под нож! Всех до единого! Александр Лукашенко: Вы что, больные? Это же Освенцим! Всех под нож! Всех до единого! Президент Беларуси поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела…

5 249 6 407950 26.03
8читать ;смотреть
Kобщество, белоруссия, видео, сельское хозяйство, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русский патриотизм призывает защищать не свое благополучие, а чуждое и умирать не за свои права, а за свое бесправие…

5 56 6 78350 27.03
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7716420
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3961532

Сегодня в эфире