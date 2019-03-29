Мировой суд Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении «Фейсбука» и «Твиттера»

Компании все еще не предоставили информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны.

Дела в отношении обеих компаний сегодня будут рассматриваться мировым судьей судебного участка номер 422 по Таганскому району Москвы. Процесс над «Твиттером» начался 22 марта, но его перенесли, чтобы вызвать в суд сотрудника Роскомнадзора, который составил протокол об административном правонарушении.

«Фейсбуку» и «Твиттеру» вменяется статья о непредоставлении информации. В Роскомнадзоре считают, что обе соцсети нарушили закон, предписывающий хранить данные российских пользователей в России. В случае признания компаний виновными им дадут время от шести месяцев до года на исполнение требований ведомства.

Как сообщает портал «Медиазона», на заседании 22 марта представитель «Твиттера» заявила, что соцсеть не признает вины, а из составленного протокола неясно, почему ее привлекают к ответственности.

Максимальный штраф, который грозит «Фейсбуку» и «Твиттеру», составляет пять тысяч рублей.