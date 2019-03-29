Судмедексперты нашли следы пыток у задержанных в Сургуте последователей запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы»

Как пишет «КоммерсантЪ», со ссылкой на адвокатов, у семерых последователей запрещенной в России организации, обнаружены множественные кровоподтеки и ожоги от электротока, «характерные для мучений и истязаний». Следственный комитет, в свою очередь, обвинения в пытках электрошоком отрицает. В ведомстве лишь признали, что к некоторым сургутским верующим применялись «боевые приемы» из-за сопротивления при обыске.

Силовики в прошлом месяце допросили около 40 последователей «Свидетелей Иеговы». Организация была признана в России экстремистской.