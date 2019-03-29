Суд в Дубае снял арест с яхты российского миллиардера, задержанной в рамках бракоразводного процесса

По данным Reuters, судно «Луна», принадлежащее Фархаду Ахмедову, простояло на эмиратской верфи около года. Бывшая жена предпринимателя пытается отсудить у него треть состояния, которое журнал Forbes оценивает в 1,5 миллиарда долларов.

В 2016 году Ахмедова обязали выплатить более 500 миллионов долларов — эту компенсацию газета The Financial Times назвала одной из крупнейших, назначенных при разводе. Однако бизнесмен требования суда выполнять отказался. Причины снятия ареста с суперъяхты «Луна» не уточняются.