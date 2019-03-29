В Крыму арестованы 23 предполагаемых члена запрещённой в РФ организации «Хизб ут-Тахрир»

Подозреваемые были задержаны в ходе массовых обысков, которые позавчера прошли в Симферопольском районе. Накануне стало известно о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону. По данным спецслужб, арестованные распространяли «террористическую идеологию» среди местных жителей и вербовали мусульман в ряды организации, запрещенной в России.

Протест в связи с действиями силовиков выразил украинский МИД. Госдеп США призвал освободить задержанных.