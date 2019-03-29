Суд в Москве арестовал на два месяца нового фигуранта по делу о терактах в московском метро в 2010 году

Уроженцу Дагестана предъявлены обвинения в совершении двух терактов. О задержании в Дагестане Магомеда Нурова — участника так называемой бандгруппы Магомедали Вагабова — ФСБ сообщила накануне. Заседание по избранию меры пресечения прошло вечером в Басманном суде в закрытом режиме. По словам следователя, роль обвиняемого в совершении преступлений подтверждается его показаниями.

Согласно фабуле дела, Нуров помог скрыться непосредственному исполнителю теракта Гусену Магомедову, когда тот вернулся в Дагестан после совершения преступления. Вместе с тем, адвокат по соглашению пояснил, что его подзащитный не понял, в чем его обвиняют. Он признался, что помогал террористам, но участие в терактах отрицает.

Сам обвиняемый просил не отправлять его под арест, отметив, что не собирается скрываться. Он объяснил, что не может оставить престарелых родителей, двух жен и многочисленных детей, которые находятся на его иждивении. Судья Наталия Дударь поддержала ходатайство следствия.

Два взрыва прогремели в столичном метрополитене 29 марта 2010 года — первая бомба сработала на станции «Лубянка», вторая — на «Парке культуры». Погибли 40 человек, около 100 пострадали. Позже спецслужбы сообщили, что все участники «группы Вагабова» убиты в ходе спецопераций.