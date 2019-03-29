Экс-главу Хабаровского края отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве

По версии следствия Виктор Ишаев похитил деньги у «Роснефти» в то время, когда был вице-президентом компании и курировал ее бизнес на Дальнем Востоке. Он якобы заключил договор между «Роснефтью» и своей фирмой об аренде помещения по завышенной цене.

Задержание Ишаева может быть связано с ослаблением местных элит перед предстоящими выборами — сказал политолог Андрей Кынев. Он отметил, что Ишаев был ярким политиком и одним из наиболее авторитетных губернаторов нулевых, а также часто позволял себе критиковать федеральный центр.