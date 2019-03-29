Британская Палата общин вновь будет голосовать по вопросу выхода из ЕС

Депутаты рассмотрят юридически обязывающую часть сделки. Если бы не политические споры и бюрократические проволочки, Великобритания именно сегодня должна была окончательно развестись с Евросоюзом. ЕС на саммите на прошлой неделе согласился на отсрочку Brexit как минимум до 11 апреля.

Если план правительства поддержат, дата выхода будет перенесена на 22 мая — за день до выборов в Европарламент. Тогда Британия уже не будет в них участвовать.

Спикер палаты обещал провести сегодня голосование по юридической части соглашения. Политическую часть, которая является декларацией с обозначением плана отношения Лондона и Брюсселя, поддерживать не намерены.

Премьер Тереза Мэй ранее выразила разочарование из-за того, что парламент не может принять консолидированную позицию по Brexit. На встрече с представителями Консервативной партии она пообещала уйти в отставку, если депутаты все же примут соглашение.

Если им не удастся договориться, Великобритания вынуждена будет выйти из ЕС по жесткому сценарию, то есть без урегулированных отношений.

Если депутаты не проголосуют за Brexit, единственным вариантом станет долгая отсрочка и участие Британии в выборах депутатов Европарламента в конце мая.