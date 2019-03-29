Владимир Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань

При этом, как рассказал РБК неназванный федеральный чиновник, окончательного решения по судьбе ВСМ еще не принято. Российский президент выступал против строительства железнодорожной ветки и ранее. Его также поддерживал Минфин, который усомнился в окупаемости проекта. «За» магистраль высказывался вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль. Отмечается, что в правительстве обсуждается строительство другой высокоскоростной железной дороги – из Москвы в Санкт-Петербург.