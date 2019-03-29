Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Фотографии судов, проходящих Босфор, в твиттере опубликовал мониторинговый ресурс Naval News. В акваторию зашли фрегаты Военно-морских сил Испании и Канады, а также голландский эсминец. Их сопровождал турецкий военный корабль. Сообщается, что суда примут участие в учениях «Морской щит» вместе с украинскими и грузинскими партнерами.

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о намерении наращивать присутствие Альянса в Черном море. Беспокойство Запада усилилось после захвата украинских кораблей в Керченском проливе.